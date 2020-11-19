الأولى من نوعها.. كوردية تفوز بجائزة عالمية في حقوق الانسان

شفق نيوز/ تحصلت فتاة كوردية تعمل في مجال حقوق الانسان على جائزة التأثير العالمي "Global Impact Award"، لتكون أول كوردية تفوز بهذه الجائزة العالمية.

الفتاة اسمها ريزين گردي تعيش في نيوزيلندا. وقالت لمحطة تلفزيونية نيوزلندية انها من أهالي مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان وتمكنت من الحصول على جائزة عالمية في مجال الدعوة لحقوق الانسان، مضيفة انها تحصلت سابقا على جوائز محلية عديدة في نيوزيلندا.

واضافت ريزين انها تزور كوردستان رفقة فريق من المحامين الدوليين للتحقيق في عمليات الابادة الجماعية التي اقترفها داعش ضد الكورد الايزيديين.

وفضلا عن ذلك تحصلت هذا العام على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفرد الامريكية الشهيرة.