الأولى من نوعها.. قمة علمية في اقليم كوردستان خاصة بأمراض الكبد

شفق نيوز/ أُقيمت في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الخميس، القمة العلمية الأولى لإلتهاب الفيروس الكبدي بمشاركة عدد كبير من الأطباء والمتخصصين.

وقال الدكتور هيوا أبو بكر المتخصص بأمراض الكبد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "القمة تعد الأولى من نوعها في كوردستان وهي تهدف لمناقشة ودراسة أمراض وفيروسات الكبد، وأحدث الأبحاث المقدمة من مختلف الجمعيات والمراكز البحثية المهنية، والمتخصصة في مجال أمراض الكبد".

وأضاف أن "القمة يشارك فيها نحو 150 طبيباً ومتخصصاً في مجالات أمراض الكبد، وسيتم تقديم 10 بحوث علمية لمناقشتها والاستفادة منها في معالجة الحالات المشخّصة".

وبين ابو بكر ان "النقاشات التي سيتم تداولها في القمة ستسهم في تبادل الخبرات والمعلومات بين الاختصاصيين والمتخصصين المشاركين في القمة ويتم نقلها للمجتمع".