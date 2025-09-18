الأولى من نوعها.. تطور جديد بعملية زراعة شرايين القلب في كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت إدارة مستشفى أرژن في محافظة أربيل، يوم الخميس، عن إجراء أول عملية زراعة شرايين القلب لأحد المرضى، دون الحاجة إلى فتح الصدر أو التخدير العام للمريض، مبينة أن الفريق الجراحي نجح بإجراء العملية بأصغر شق جراحي، وهي المرة الأولى في مستشفيات إقليم كوردستان.

وقال الطبيب الأخصائي لأمراض القلب والشرايين، هيمن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تم إجراء عملية جراحة القلب بالناظور، لزراعة الشرايين التاجية، بأصغر شق جراحي للمريض حيث بلغ حجم الشق 2 سنتيمتر".

وأوضح أن "العملية كانت ناجحة من دون الحاجة لفتح الصدر، أو استخدام التخدير العام، حيث لجأ الفريق الجراحي إلى استخدام التخدير الموضعي أثناء العملية ودون إيقاف القلب"، مؤكداً أن "المريض كان يتحدث أثناء العملية الجراحية".

ولفت عبد الرحمن، إلى أن "هذا النوع من العمليات يتم لأول مرة في إقليم كوردستان وعموم البلاد، حيث تكللت العملية بالنجاح".