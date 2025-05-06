الأولى من نوعها.. اعتقال شخصين استوليا على 15 مليون دولار باحتيال إلكتروني بدهوك

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الامنية في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شخصين يديران شركة للعملات الإلكترونية استوليا عبرها على 15 مليون دولار، في عملية تعد الأولى من نوعها.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اعتقال شخصين يديران شركة للعملات الإلكترونية (البيتكوين) في المدينة وذلك بعد اتهامهما بالاستيلاء على أاكثر من 15 مليون دولار أمريكي من المواطنين".

وأضاف "الاعتقال جاء بعد تقديم عدة شكاوى ضد الشركة بتهمة الاحتيال المالي"، مبيناً أن "التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل أكثر حول هذه العملية التي تعد من أولى الحالات التي يتم فيها استخدام العملات الإكترونية في عمليات الاحتيال المالي بالمنطقة".

يذكر أن مجلس أمن إقليم كوردستان أصدر قراراً في وقت سابق يحظر التعامل بالعملات الإلكترونية بجميع أشكالها وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يخالف هذا القرار بمافيذلكالاعتقال.