الأوقاف تعلن وفاة رجل دين بارز بكورونا في أربيل

شفق نيوز/ اعلن وزير الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، وفاة الشخصية الدينية في منطقة خوشناوتي واربيل الشيخ سلمان زيخاني.

وكتب الوزير بشتيوان صادق في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا اكد فيها وفاة الشيخ سلمان زيخاني الشخصية الدينية والاجتماعية في محافظة اربيل بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

واضاف صادق ان زيخاني، الامام والخطيب في ناحية كلك، توفي الليلة بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لاحصاءات وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان فان المجموع الكلي للمصابين بفيروس كورونا بلغ 70 الفا و155 مصابا، فيما تعافي 40 الفا و434 مصابا وبقي 27 الفا و384 مصابا تحت الرعاية الصحية، فيما توفي الفان و377 شخصا جراء الاصابة بالفيروس.



