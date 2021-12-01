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الأوضاع السياسية في العراق وانتخابات تشرين على طاولة بارزاني وبوغدانوف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-01T14:20:49+0000
الأوضاع السياسية في العراق وانتخابات تشرين على طاولة بارزاني وبوغدانوف

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في اربيل، يوم الاربعاء، الأوضاع السياسية في العراق وانتخابات تشرين الأول الماضي وأسباب عودة ظهور تحركات ارهابيي داعش وضرورة اقتلاعها من جذورها.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه استقبل اليوم الأربعاء في منتجع صلاح الدين باربيل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له.

واشار الى ان بوغدانوف نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيتها لبارزاني واكد على اهمية ومكانة شعب كوردستان ودور الإقليم في العراق والمنطقة، مبينا ان للاقليم، عند روسيا، دور كبير في العراق وعامل للاستقرار.

واضاف البيان ان الجانبين تبادلا خلال الاجتماع الآراء بشأن الأوضاع السياسية في العراق وانتخابات مجلس النواب العراقي في تشرين الأول الماضي.

ونوه ان الجانبين ناقشا، في قسم اخر من الاجتماع، مخاطر الإرهاب على استقرار المنطقة وكانا متفقين في الرأي بشأن ضرورة اقتلاع جذور أسباب عودة ظهور الإرهاب.

وكانت الأوضاع في سوريا محورا آخر في الاجتماع وعبر بارزاني عن ارائه وقلقه بشأن مستقبل الشعب الكوردي في سوريا للوفد الضيف، بحسب البيان.

وفي ختام الاجتماع ثمن نائب وزير الخارجية الروسي، فضلا عن الإشارة الى العلاقات التاريخية بين الشعبين الكوردستاني والروسي، الدور التاريخي للأسرة البارزانية في تنمية تلك العلاقات، متمني الازدهار المضطرد للعلاقات بين بلاده واقليم كوردستان، بحسب البيان نفسه.

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