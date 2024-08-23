الأوساط الصحفية تدين استهداف الجيش التركي لصحفيين في السليمانية

شفق نيوز/ أدانت الأوساط الصحفية في السليمانية، يوم الجمعة، استهداف أعضاء من الأسرة الصحفية من قبل طائرة تركية مسيرة أدت إلى مقتل ثلاثة صحفيين، مؤكدة على ضرورة منع تكرار هذه الحالات.

وقال مسؤول مكتب صحفيي كوردستان في السليمانية، كاروان أنور، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "يجب إبعاد الأسرة الصحفية من كل الصراعات السياسية الداخلية والخارجية وما حصل اليوم هو انتهاك صارخ بحق الأسرة الصحفية".

وأضاف "وفقاً للمواثيق الدولية لا يجوز زج الصحفيين في الخلافات السياسية أو الاجتماعية ويجب إبعادهم عن دائرة الصراع كون الصحفي مهمته نقل الحقيقة ليس إلا".

وأشار إلى أن "نقابة الصحفيين ومركز ميترو سيخرجان اليوم ببيان إدانة شديدة تنديداً باستهداف أعضاء من الأسرة الصحفية".

بدوره أكد مسؤول مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين كشف رحمن غريب، أن "القوات التركية دخلت لأراضي إقليم كوردستان بنحو 50 كيلومتراً، كما تقوم طائراتهم المسيرة باستهداف مواطنين أبرياء في كوردستان وصحفيين كذلك".

ووفقاً لمعلومات حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الطائرة المسيرة التركية استهدفت عجلة تابعة لشركة "جتر" كانت تقل صحفيتين على الطريق الرابط بين قضاء سيد صادق وحلبجة ذهبتا لتصوير برنامج تلفزيوني.

وأكدت المعلومات أن القتيلتين هما "هيرو بهادين"، 29 عاماً من إقليم كوردستان، و"كلستان تارا" من سكان شمال كوردستان، كما أصيب صحفي آخر كان يرافقهما بجروح طفيفة ويتلقى العلاج في مستشفى قضاء سيد صادق فيما نقل جثمان القتيلتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، قد أعلن في وقت سابق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في الساعة 11 من صباح اليوم، استهدفت طائرة مسيرة للجيش التركي سيارة تقل مسؤولاً في حزب العمال الكوردستاني بالقرب من قرية "تابارش" التابعة لقضاء "سيد صادق" في السليمانية.

وبين أن الاستهداف أدى إلى مقتل المسؤول العمالي وسائقه ومرافقه واحتراق السيارة بالكامل.