"الگوجه" تصل أسواق السليمانية بسعر 750 ألف دينار للكيلو (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهدت أسواق إقليم كوردستان، لا سيما مدينة السليمانية، وصول فاكهة "الگوجه" الموسمية النادرة نسبياً بسعر وصل إلى 750 ألف دينار عراقي للكيلوغرام الواحد (نحو 500 دولار أميركي).

وقال مهدي حسين، وهو صاحب محل لبيع الفواكه في السليمانية، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "فاكهة الگوجه تعد من الفواكه المميزة في هذا الموسم، لما تتمتع به من قيمة غذائية عالية، إضافة إلى مكانتها لدى أهالي السليمانية، خصوصاً مع حلول شهر رمضان".

وأوضح حسين أن "سعر الكيلوغرام الواحد من هذه الفاكهة يبلغ حالياً 750 ألف دينار عراقي أي ما يعادل نحو 500 دولار"، مبيناً أن بيعها لا يتم عادة بالكيلوغرام بسبب ارتفاع سعرها، وإنما تُعرض على شكل حبات أو علب صغيرة لتكون بمتناول الزبائن.

وأضاف أن "العلبة الصغيرة التي تحتوي على سبع حبات تُباع بنحو 45 ألف دينار عراقي"، لافتاً إلى أن "هناك إقبالاً ملحوظاً على شرائها، خاصة من النساء، كونها تُعد من الفواكه المميزة المرتبطة بالموسم".

وتُعرف فاكهة "الگوجه" بأنها من الفواكه الموسمية النادرة نسبياً في الأسواق المحلية، وغالباً ما تُطرح بكميات محدودة وأسعار مرتفعة في بداية موسمها، قبل أن تنخفض تدريجياً مع زيادة المعروض منها في الأسواق.