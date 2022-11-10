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‏الأنواء الكوردستانية تعلن نسب الامطار في الاقليم اليوم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-10T17:55:55+0000
‏الأنواء الكوردستانية تعلن نسب الامطار في الاقليم اليوم

شفق نيوز/ ‏أعلنت هيئة الأنواء الجوية في حكومة اقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، عن معدل الامطار المتساقطة على مدن الإقليم خلال الـ12 الساعة الماضية.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال اليوم، كانت بنسبة ضئيلة في كل من ‏اربيل، وبيرمام، وشقلاوة، وزاخو.

فيما تراوحت نسب الأمطار في باقي مناطق الاقليم، حيث سجلت السليمانية أعلى نسبة بلغت 1.9ملم، تليها منطقة بازيان 1.6ملم، وحاجي عمران وكاني ماسي بنسبة عمران 0.6ملم في كل منهما، وفي جمجمال 0.3ملم، وبمعدل بلغ 0.2ملم في كل من سوران ورواندوز.

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