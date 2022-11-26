‏الأنواء الجوية تعلن نسب الأمطار في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

شفق نيوز / ‏أعلنت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، اليوم السبت، نسبة الأمطار المتساقطة في محافظات إقليم كوردستان خلال الـ 24 الساعة الماضية.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الساعات الـ(24) ساعة الماضية كانت كالآتي : أربيل 25.9 ملم، السليمانية 28 ملم، بيرمام 50.1 ملم، ‏حاج عمران 54.8 ملم، ‏زاخو 41.8 ملم، دهوك 15.7 ملم، سوران 53.4 ملم ، كاني ماسي 28.2 ملم، بازيان 56.4 ملم، جمجمال 58.8 ملم ، بامرني 36.2 ملم، عقرة 29 ملم، دربنديخان 33 ملم".

وأضافت الهيئة أن نسبة الأمطار في دوكان 58.2 ملم، حلبجة 40.3 ملم، خبات 10.4 ملم، هيران 107 ملم، شقلاوة 58.5 ملم، ميرگه سور 90 ملم، چومان 80 ملم ، وواندوز 66.2 ملم ، كويسنجق 80 ملم ، شمامك.