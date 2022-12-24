الأنواء الجوية تعلن نسبة الأمطار في إقليم كوردستان خلال الساعات الماضية
2022-12-24T18:20:16.000000Z
شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم السبت، نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال 12 ساعة الماضية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال 12 الساعة الماضية كانت كالاتي:
اربيل 0.5 ملم
السليمانية 2.6 ملم
كركوك 12.5 ملم
بيرمام 0.7 ملم
جمجمال 8.1 ملم
بازيان 5 ملم
دوكان 4.8 ملم
حاج عمران 1 ملم
هلشو 2 ملم
خانقين 5.4 ملم
كلار 6.6 ملم
ميدان 1.8 ملم
دربنديخان 0.8 ملم
طوزخورماتو 4 ملم