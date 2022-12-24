الأنواء الجوية تعلن نسبة الأمطار في إقليم كوردستان خلال الساعات الماضية

2022-12-24T18:20:16.000000Z

شفق نيوز/ ‏أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم السبت، نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال 12 ساعة الماضية. 

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال 12 الساعة الماضية كانت كالاتي: 

‏اربيل 0.5 ملم 

السليمانية 2.6 ملم 

كركوك 12.5 ملم 

بيرمام 0.7 ملم 

جمجمال 8.1 ملم 

بازيان 5 ملم

دوكان 4.8 ملم

حاج عمران 1 ملم 

هلشو 2 ملم 

خانقين 5.4 ملم 

كلار 6.6 ملم 

ميدان 1.8 ملم 

دربنديخان 0.8 ملم

طوزخورماتو  4 ملم

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