الأنواء الجوية تعلن نسبة الأمطار في إقليم كوردستان خلال الساعات الماضية

شفق نيوز/ ‏أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم السبت، نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال 12 ساعة الماضية.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال 12 الساعة الماضية كانت كالاتي:

‏اربيل 0.5 ملم

السليمانية 2.6 ملم

كركوك 12.5 ملم

بيرمام 0.7 ملم

جمجمال 8.1 ملم

بازيان 5 ملم

دوكان 4.8 ملم

حاج عمران 1 ملم

هلشو 2 ملم

خانقين 5.4 ملم

كلار 6.6 ملم

ميدان 1.8 ملم

دربنديخان 0.8 ملم

طوزخورماتو 4 ملم