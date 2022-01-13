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الأنواء الجوية بالإقليم تتوقع استمرار موجة الأمطار لغاية الأثنين وتحذر من السيول

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-13T10:31:41+0000
الأنواء الجوية بالإقليم تتوقع استمرار موجة الأمطار لغاية الأثنين وتحذر من السيول

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان يوم الخميس استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على الإقليم لغاية منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "بعد زيادة تأثير الموجة التي ضربت الإقليم فإن الأمطار ستستمر بالهطول بغزارة في معظم مناطق كوردستان".

وحذرت المديرية من مخاطر ارتفاع مناسيب المياه في حدود المحافظات ومراكزها، متوقعة استمرار موجة الأمطار لغاية يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

هذا وقد اجتاحت السيول محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان صباح اليوم جراء غزارة الأمطار الهاطلة في ثالث موجة فيضانات تتعرض لها خلال فصل الشتاء الجاري.

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