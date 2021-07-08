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"الأنفاق الثلجية".. قبلة سياحية في أربيل (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-08T10:32:48+0000
"الأنفاق الثلجية".. قبلة سياحية في أربيل (صور)

شفق نيوز/ يزخر إقليم كوردستان بالعديد من أماكن الجذب السياحي، وبالرغم من وجود العشرات من المصائف والمناطق الشهيرة التي تستهوي السياح إلا أن العديد من الوجهات ما زالت لم تنل شهرتها.

شلالات كانيةرةش وبرژه، والتي تقع شمالي محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وجهة سياحية ساحرة بأنفاقها الثلجية التي حفرتها المياه في الجبال، وأجوائها الخلابة وطقسها الذي لا تزيد فيه درجة الحرارة عن 20 مئوية في أشد أيام الصيف سخونة.

يقول المتحدث باسم هيئة السياحة في الإقليم، نادر روستي، لوكالة شفق نيوز، ان درجات الحرارة في شلالات كانيةرةش وبرژه تتراوح ما بين 15 الى 20 درجة، ولهذا العديد من المواطنين يهربون من حرارة الصيف الى تلك المناطق للاستمتاع بالمناظر الجميلة والاجواء الباردة.

وينبه روستي إلى أن هناك مخاطر لابد من الاحتياط منها في تلك الشلالات وهي احتمال انهيار انفاق الثلج التي كونتها المياه عند ذوبان الثلوج والتي تصنع هذه الأنفاق تحت طبقات الثلوج.

وتعد شلالات كانيةرةش وبرژه، وجهة سياحية جاذبة للتمتع بالمناظر الطبيعية والتقاط الصور التذكارية في الانفاق الثلجية.

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