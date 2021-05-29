الأمين العام لوزارة البيشمركة يرد على أنباء "إقالته" من منصبه

شفق نيوز/ نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، الانباء التي ترددت عن إقالته من منصبه، مشيرا الى انه لم يتسلم اية اوامر رسمية من اية جهة حزبية او رسمية بتنصيب شخص اخر محله.

وقال الفريق جبار ياور في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه مستمر في اداء مهام منصبه امينا عاما لوزارة البيشمركة ولم يتسلم بشكل رسمي اوامر لا شفاها ولا عبر كتاب رسمي بشأن تبديل منصب الامين العام لوزارة البيشمركة.

واضاف البيان انه كعضو قديم في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وكبيشمركة وموظف في حكومة اقليم كوردستان في منصب الامين العام لوزارة البيشمركة سينفذ اية اوامر تصله من رئاسة الاقليم وحكومة الاقليم وحزبه الذي يمثله في هذا المنصب.

واوضح ياور انه متى ما وصله امر بتعيين ريباز بيركوت في منصبه فانه سينفذ الامر.

يأتي بيان الفريق ياور في وقت نقلت فيه بعض المواقع الخبرية نبأ تعيين عضو مجلس محافظة اربيل عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ريباز بيركوت امينا عاما لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان خلفا للفريق جبار ياور.