الأمين العام للأمم المتحدة يدين استهداف مقر إقامة نيجيرفان بارزاني

شفق نيوز- جييف

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد، استهداف مقر إقامة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وقال المتحدث الخاص بامس الأمين العام، بشأن العراق ستيفان دوجاريك، في بيان لوكالة شفق نيوز، إن "الأمين العام يدين بشدة الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة في 28 مارس/آذار على مقر إقامة رئيس إقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في محافظة دهوك".

وأكد "يدعو الأمين العام إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه، ويدعو أيضا جميع الأطراف إلى نبذ العنف بكافة أشكاله والعمل على منع أي محاولات لزعزعة استقرار العراق".

وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، يوم امس السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.