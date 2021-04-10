الأمين العام للجامعة العربية يصل أربيل

شفق نيوز/ وصل مساء اليوم السبت، الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان ابو الغيط وصل مطار اربيل مساء اليوم وكان في استقباله وزير الداخلية ريبر أحمد.

وأضاف؛ أن أبو الغيط سيلتقي بالمسؤولين والزعماء السياسيين في أربيل لبحث عدد من الملفات.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وجه اليوم السبت، الدعوة لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لزيارة الجامعة العربية في القاهرة، معربا عن دعم الجامعة العربية للعراق وكوردستان لحل جميع المشكلات واجتياز المصاعب.