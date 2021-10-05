الأمين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني يوجه رسالة لمواطني الإقليم بشأن الانتخابات

شفق نيوز/ دعا الامين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين، اليوم الثلاثاء، مواطني الاقليم إلى التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء باصواتهم، مشددا على عدم مقاطعة الانتخابات بحجة اليأس من التغيير والاصلاح.

وقال بهاء الدين في خطاب متلفز تابعته وكالة شفق نيوز، إن "اقليم كوردستان بحاجة الى الحضور في بغداد بشكل اكبر من ذي قبل، وبحاجة الى ارسال اشخاص خبراء وشجعان ومخلصين للشعب والوطن الى بغداد، اشخاص من ذوي الماضي النظيف والجديرين بالثقة، ليس فقط غير فاسدين بل يتوجب ان يمنعوا الفساد ، ويرابقبوا من بغداد حقوق الاقليم والمركز ويدافوا عن حصة الحقوق الدستورية لشعبنا".

واضاف "نحن نريد ارسال اشخاص الى تلك المناصب والمكانة لايمكن خداعهم باي شيء ولا يخافوا من اي شيء، ولا ينادوا بالقومجية الكاذبة ولا يبيعوا الوطن ولم تثبت عليهم اي شبهة فساد ، ويكونوا ملتزمين بالهوية الدينية لشعبهم ويحملون هموم مواطني دوارهم الانتخابية ويكون ممثلين حقيقيين ووكلاء امينين ويجب ان يكونوا من الاشخاص الملتزمين بوعودهم ويكونوا صادقين مع الله وخلقه".

واشار بهاء الدين الى ان "العملية الانتخابية هي افضل نتاج للعقل الانساني وهي الخيار الوحيد الحضاري والمشروع والمناسب لهذا العصر لتحديد ممثلي الناس في مركز القرار والتشريع وادارة البلاد"، مطالبا الجميع بأن "لا يكون عذر العتاب واليأس من اللاعدالة والظلم والفساد واحتكار السلطة سببا لمقاطعتكم للانتخابات لانه بذلك تحرمون من حق طبيعي لكم وتتأخرون عن واجب شرعي وتمنحون الفرصة لاشخاص لاخبرة لهم وغير جديرين ليمثلونكم بشكل غير صحيح".

وتابع بهاء الدين ان "واحد من مؤامرات الفاسدين هي انهم يسعون ان جعل المواطنين ييأسون من التغيير والاصلاح ليجبرونهم على الرضى باللاعدالة والواقع الراكد وغير الصحي"، لافتا الى ان "الانتخابات خطوة اساسية في عملية التغيير والاصلاح وليس له بديل اخر اليوم في مجتمعنا".

واوضح ان "المنافسة الانتخابية امر طبيعي ولا يعني الخصومة والعداوة، وان اتهام البعض للبعض الاخر بانه شيطان خلق رجعي وان افراغ السياسة من القيم والاخلاق عمل غير مناسب"، مؤكدا ان "يوم 8/10 للاقتراع الخاص و10 / 10 للاقتراع العام هي مراسيم لصياغة تاريخ جديد ويتوجب على الناخبين ان يتوجهوا بارادة وهمة الى صناديق الاقتراع".