"الأمن والاقتصاد" أمنية تجمع العراقيين مع اقتراب السنة الجديدة (صور)

شفق نيوز/ مع قرب حلول سنة جديدة وطي صفحة 2023، تتجدد أمنيات العراقيين على الصعيد العام، حيث يُجمع معظمهم على تحقق "الأمن والاقتصاد" كأمنية يودون تحققها في السنة الجديدة.

واستطلعت وكالة شفق نيوز آراء وأماني الشارع العراقي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال علي سمير، وهو مواطن من محافظة نينوى يزور اربيل للاحتفال بعيد رأس السنة، لوكالة شفق نيوز، إن "الأمنية التي يتمناها كل مواطن من نينوى هي تحسن الأوضاع في المحافظة وعودة النازحين دون مشاكل بعد سنوات من النزوح في محافظات إقليم كوردستان، فضلاً عن الأمن والاستقرار لعموم العراق وحل الخلافات السياسية".

فيما يتمنى أمير الشمري، وهو مواطن من بغداد يقيم في اربيل، في حديثه لوكالة شفق نيوز "حلّ المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشباب بشكل خاص، حيث من المهم على الجهات الحكومية إيجاد علاجات لأزمة البطالة وتعيين الخريجين، فضلاً عن حلول طويلة الأمد مثل إنعاش القطاع الخاص وتفعيل قانون العمل في العراق وهذا ما يتمناه كل شاب عراقي في السنة الجديدة".

بدوره أكد كامران سلام، مواطن كوردي من أهالي أربيل، لوكالة شفق نيوز، أن "أمنية الشعب الكوردي مع السنة الجديدة حلّ أزمة رواتب الموظفين التي انهكت المواطنين من الناحية الاقتصادية وأثرت على حركة الأسواق، إضافة إلى إنهاء الخلافات بين أربيل وبغداد بشكل نهائي".