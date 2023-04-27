الأمن في أربيل يُفكك عصابة تُدير عمليات الغش في الإمتحانات الوزارية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، تفكيك عصابة تُدير وتروج لعمليات الغش للاسئلة الوزارية بين صفوف الطلبة، مؤكداً أنه تم وضع عقوبات مشددة بحق من يرتكب جريمة تسريب اسئلة الامتحانات الوزارية.

وقال وزير التربية آلان حمه سعيد في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش حضوره افتتاح مدرسة المعالي في أربيل، إنه نسترعي انتباه التدريسيين والطلبة بأن أي تداول للاسئلة بشكل غير شرعي فإن عقوبته القانونية تصل إلى الحبس لأكثر من 3 سنوات، مبينا أن الموظف الحكومي تكون عقوبته الضعف لتصل إلى الحبس 6 سنوات مع الطرد من الوظيفة، ولن يعود إليها مجدا.

وأضاف أن أول أمس تمكنت مديرية الأمن (الآسايش) في أربيل من إلقاء القبض على أفراد عصابة تدير عمليات الغش، وذلك بشكوى من الوزارة ولم نكشف عن تفاصيل هذه العملية للإعلام لكي يطمئن الطلبة.

هذا ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات الوزارية في إقليم كوردستان للصفوف المنتهية للعام الدراسي 2022 - 2023 في شهر حزيران المقبل.