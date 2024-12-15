الأمن الكوردي يعتقل تاجري مخدرات ويضبط كمية كبيرة من مادة "الكريستال" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن اعتقال تاجري مخدرات وضبط كمية كبيرة من مادة "الكريستال" بحوزتهما.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في ليلة 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وبالتعاون مع مديرية آسايش شارزور، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على تاجرين للمخدرات في ناحية خورمال، وذلك بعد عملية تحقيق ومراقبة دقيقة استندت إلى معلومات موثوقة وبموافقة قضائية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 20 كيلوغراماً و965 غراماً من مادة "الكريستال" المخدرة بحوزة التاجرين، اللذين كانا يخططان لتوزيع هذه المواد داخل محافظات الإقليم وفي عموم العراق.

وأكدت السلطات أن المشتبه بهما يخضعان للتحقيق حالياً وفق المادة 25 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأن الإجراءات القانونية بحقهم مستمرة لاستكمال ملف القضية.

ويشهد إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية للحد من انتشار المخدرات وتعقب شبكات التهريب والتجارة بها.

وتعتبر مادة "الكريستال" واحدة من أخطر أنواع المخدرات التي تسعى السلطات إلى مكافحتها بسبب تأثيرها المدمر على المجتمع.