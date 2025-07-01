الأمن الكوردستاني يوضح طبيعة انفجار السليمانية (تحديث)

شفق نيوز – السليمانية

أعلن جهاز الأمن في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانفجار الذي سُمع دويه في السليمانية ناجم عن سقوط طائرتين مسيرتين دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المتحدث باسم الجهاز، العقيد سلام عبد الخالق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرتين مسيرتين سقطتا قبل قليل في منطقة تسلوجة التابعة لمحافظة السليمانية، والفرق المختصة التابعة لجهاز الأمن توجهت إلى موقع الحادث وبدأت بإجراء التحقيقات اللازمة".

وأكد أن "الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية".

فيما أشار مصدر أمني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الطائرتين المسيّرتين تم إسقاطهما من قبل قوات 70 (قوات من البيشمركة تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني"، مبيناً أن "إحدى الطائرتين سقطت في منطقة طاسلوجة، والأخرى قرب مقر قوات 70".

وكان مصدر أمني في السليمانية قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "صوت انفجار قوي سُمع قبل قليل قرب منطقة طاسلوجه".

وأشار إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار ناجم عن سقوط طائرة مسيّرة (درون)، ويُرجّح أنها تحطمت وسقطت نحو الأرض لأسباب لم تُعرف بعد".

وأكد المصدر أن "السلطات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات لمعرفة طبيعة الجسم الساقط ومصدره، وما إذا كان الحادث عرضياً أو بفعل استهداف".