الأمم المتحدة: لم تتأثر مكاتبنا بقصف السليمانية ومستمرون بالعمل

شفق نيوز- السليمانية

أكدت الأمم المتحدة في العراق، يوم الأحد، عدم تأثر أي من مكاتبها جراء الحوادث الأمنية الأخيرة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، فيما أشارت إلى أن عملها مستمر بشكل كامل في جميع أنحاء العراق.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أي من مكاتبها لم تتأثر جراء الحوادث الأمنية الأخيرة في السليمانية. وتشير التقارير الإعلامية التي تتحدث عن مجمّع تابع للأمم المتحدة إلى موقع سابق للأمم المتحدة لم يعد مستخدماً".

وأضاف البيان، أن "الأمم المتحدة تبقى حاضرة وتواصل عملها بشكل كامل في جميع أنحاء العراق، مستمرة في جهودها الإنسانية والتنموية لخدمة الشعب العراقي".

وشهدت محافظة السليمانية فجر اليوم الأحد، استهداف مقر قوات 70 التابعة للبيشمركة ومحيط موقع تابع للأمم المتحدة والقنصلية التركية في المدينة بست طائرات مسيّرة، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب ما أبلغت به مصادر أمنية وكالة شفق نيوز.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد القصف على إقليم كوردستان منذ اتساع الحرب الإقليمية، فيما تقول مصادر أمنية كوردية إن مدينة أربيل تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت في كثير منها مواقع قرب مطار أربيل الدولي ومنشآت مرتبطة بالتحالف الدولي، بينما جرى اعتراض معظم المقذوفات في الجو.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.