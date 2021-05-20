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الأمم المتحدة تعرب عن أسفها من محاولة انتحار اللاجئ الإيراني في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-20T13:05:39+0000
الأمم المتحدة تعرب عن أسفها من محاولة انتحار اللاجئ الإيراني في أربيل

شفق نيوز/ أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في العراق، يوم الخميس، عن أسفها على إقدام طالب اللجوء الإيراني على الانتحار حرقاً أمام مكتبها في إقليم كوردستان، مؤكدة أنها تتابع الوضع الصحي لهذا الشخص.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نشعر بالحزن إزاء الحادث المأساوي الذي وقع يوم الثلاثاء، عندما أضرم طالب لجوء إيراني النار في نفسه خارج مدخل مجمع الأمم المتحدة في أربيل بإقليم كردستان".

وأضافت أن "الفرق الطبية التابعة للأمم المتحدة قامت بالإسعافات الأولية ونقلت طالب اللجوء إلى مستشفى الطوارئ في أربيل حيث يتلقى الآن العلاج الطبي"، مؤكدة أنها تتابع عن كثب مع وزارة الصحة وإدارة المستشفى الحالة الصحية لطالب اللجوء.

وبينت انها تعمل "بالشراكة مع حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية في العراق للمساعدة في توفير التسجيل والتوثيق للاجئين وطالبي اللجوء وفقاً للقانون الإنساني الدولي ووفقاً للمعايير القانونية للاجئين".

وأكدت المفوضية أنها "تقدم للاجئين وطالبي اللجوء الأكثر حاجة في العراق وإقليم كردستان بغض النظر عن الجنسية، خدمات الحماية والمساعدة القانونية والمساعدة النقدية من خلال أسلوب إيصال الخدمات الشامل للمجتمعات المحلية ليتم توفير المياه والكهرباء".

وأشارت إلى أنها "تدعم الحكومة التي توفر رعاية صحية مجانية من خلال المستشفيات والعيادات التي تديرها الدولة كما توفر سبيل الوصول إلى التعليم".

وكان مواطنا كورديا إيراني الجنسية، قدم أضرم النار بنفسه، يوم الثلاثاء، أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

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