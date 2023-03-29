الأمم المتحدة تخفض مساعداتها لمخيمات النازحين في دهوك بسبب ميزانية العراق "الغني"

شفق نيوز / أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، اليوم الأربعاء، تخفيض الأمم المتحدة المساعدات المقدمة للنازحين واللاجئين في مخيمات المحافظة بنسبة 70% منذ بداية عام 2023، فيما بينت أن من أسباب التخفيض تصريحات المسؤولين العراقيين بأن ميزانية البلاد تفوق90 مليار دولار.

وقال مسؤول دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك ديان جعفر لوكالة شفق نيوز إن "منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها قررت تخفيض نسبة المساعدات التي كانت تقدم للنازحين واللاجئين في مخيمات اقليم كوردستان".

وأضاف جعفر أن "قرار خفض نسبة المعونات والخدمات أدت إلى إلحاق اضرار كبيرة خاصة في قطاعي الصحة والتربية بالإضافة الى عملية رفع النفايات من داخل المخيمات".

وعن الأسباب التي دفعت للمنظمات الدولية الى خفض عملها في العراق، أوضح جعفر أن "الحرب الروسية الاوكرانية هي كانت أحد الاسباب بالإضافة الى طول مدة بقاء هؤلاء النازحين في المخيمات، وكذلك تصريحات عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية على وسائل الاعلام حيث صرحوا بأن العراق لديه ميزانية تفوق 90 مليار دولار أمريكي".