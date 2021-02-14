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الأمم المتحدة تتطلع لدور لنيجيرفان بارزاني في تثبيت حصة إقليم كوردستان بالموازنة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-14T08:53:25+0000
الأمم المتحدة تتطلع لدور لنيجيرفان بارزاني في تثبيت حصة إقليم كوردستان بالموازنة

شفق نيوز/ أكدت المبعوثة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت يوم السبت أنهم ينتظرون من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان يؤدي دورا ملموسا في انجاح المباحثات بين أربيل وبغداد، وأنه بإمكانه القيام بذلك.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الاقليم مع بلاسخارت صباح اليوم والتي أكدت أيضا امكانية نيجيرفان بارزاني في تثبيت حصة كوردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2021، وكذلك قدرته في الحفاظ على وحدة الصف للأطراف الكوردستانية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة خلافات أربيل - بغداد والمساعي المبذولة لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة، وأكد الجانبان على معالجة تلك الخلافات وفق مبادئ الدستور العراقي، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

 

 

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