الأمطار تنعش خزين سد دوكان

شفق نيوز/ اعلنت ادارة سد دوكان في اقليم كوردستان، يوم السبت، ارتفاع منسوب المياه في السد بمقدار 10 سنتيمترات خلال الساعات الـ24 الماضية، مرجحة ارتفاع المنسوب لأكثر من ذلك.

وقال مدير سد دوكان، كوجار جمال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "82 ملم من الأمطار سقطت حتى الآن في حوض السد، بينما سقط 12ملم فقط العام الماضي".

وأضاف أن، "منسوب المياه في السد ارتفع 10 سنتيمترات خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية وهو قريب من مستوى العام الماضي".

واشار إلى أن "منسوب المياه في السد يبدأ بالارتفاع سنويا بعد 15 كانون الثاني بسبب تدفق الممرات المائية إلى السد من إيران".