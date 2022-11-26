الأمطار تنعش الزراعة الشتوية في كرميان .. بانتظار سيول "الإنقاذ"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الموارد المائية في كرميان، اليوم السبت، انتعاش الزراعة الشتوية والخزين المائي جراء الأمطار الغزيرة، فيما أكدت قرب تدفق سيول من جبال حمرين نحو الأنهر والجداول.

وقال مدير الدائرة مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز إن "الأمطار الغزيرة أنعشت الزراعة الشتوية وزادت مخزون واطلاقات سد دربندخان بمعدل جيد"، مشيرا إلى أن "الأمطار أنهت أزمة الزراعة الشتوية وبثت الأمل بنجاح الخطة الشتوية والخلاص من أزمة المياه لنحو شهر تقريبا بعد اتمام الرية الأولى للخطة الشتوية".

وأكد، "تدفق موجات من السيول من جبال حمرين ووديان كرميان نحو نهر سيروان وبحيرة حمرين في ديالى".

وأشار شمس الله إلى "قدوم موجات من السيول قريبا نحو كرميان والتي تنحدر بعد الأمطار لتعزز المخزون المائي وسط تفاؤلات بزوال أزمة الجفاف".

وشهد إقليم كوردستان أسوة بالمحافظات العراقية اعلي موجة الأمطار والسيول منذ 3 سنوات بعد دخول الإقليم في أشد أزمة جفاف في تاريخه.