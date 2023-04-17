الأمطار تنعش الخطط الزراعية المجمدة في دربندخان

شفق نيوز/ أكدت إدارة سد دربندخان، يوم الاثنين، أن إيرادات الأمطار التي هطلت على إقليم كوردستان مؤخراً أمّنت الاحتياجات المائية الأساسية وأنعشت الخطط الزراعية المجمدة.

وقال مدير السد سامان إسماعيل لوكالة شفق نيوز، إن "معدلات الأمطار في مناطق دربندخان ومحيطها بلغت 533 ملم وهي قريبة من المعدلات الطبيعية ما قبل مواسم الجفاف الثلاث الأخيرة والتي بلغت 600 ملم".

واكد اسماعيل ان "خزين دربندخان بلغ مليار و 588 مليون متر مكعب من إجمالي الطاقة التخزينية الكلية البالغة 3 مليارات متر مكعب"، مشيرا إلى "استمرار تدفق السيول الداخلية والخارجية بمعدلات نسبية".

واعتبر اسماعيل، الموسم الحالي "بشارات غائبة منذ سنوات بعد عودة الأمطار وإنعاش الخطط الزراعية المجمدة منذ سنوات والتي تقررها مديرية الزراعة حسب الخزين المائي". وأشار إلى أن "الموقف المائي للموسم الصيفي جيد وتحت السيطرة وبعيد عن أزمات الجفاف".

وتم إنشاء سد دربنديخان على نهر ديالى، ووضع حجر الأساس في العام 1956 وافتتح رسمياً في يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1961 ويمول السد محافظات عدة بالإيرادات المائية.

ويضم محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية ويقع بالقرب من بلدة دربنديخان في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وشهد إقليم كوردستان والمحافظات العراقية موجة أمطار وسيول منذ 3 سنوات بعد دخول الإقليم في أشد أزمة جفاف في تاريخه.