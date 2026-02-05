الأمطار تمنح دهوك موسماً ناجحاً للقمح (صور)

شفق نيوز- دهوك

أعلنت دائرة زراعة دهوك، يوم الخميس، نجاح الموسم الزراعي الحالي مقارنة بالمواسم الأخيرة لا سيما فيما يتعلق بمحصول القمح، نتيجة وفرة الأمطار والثلوج خلافاً للعام الماضي الذي شهد جفافاً حاداً.

وقال مدير الدائرة أحمد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "المساحات المزروعة بالقمح هذا العام متقاربة مع العام الماضي أو ربما زادت قليلاً إلا أن قلة الأمطار في الموسم السابق تسببت بعدم حصاد نحو 70% من المحصول، بينما ساهمت معدلات الأمطار المرتفعة هذا العام في نضوج القمح بشكل جيد وفي توقيته الطبيعي".

وبين أن "معدل الأمطار في عموم محافظة دهوك بلغ نحو 512 ملم، مقابل 120 ملم فقط في العام الماضي، مع تسجيل أعلى نسبة في ناحية شيلادزي بواقع 770 ملم، وأدناها في منطقة سد دهوك 312 ملم، وهو ما انعكس إيجاباً على واقع المزارعين".

وبشأن استلام القمح، أوضح جميل أن "الخطة لم تتضح بشكل نهائي حتى الآن وأن مديريات الزراعة في الأقضية تعمل على التنسيق بهذا الخصوص"، مشيرا إلى اعتماد البطاقات البنكية "يو بي اي" هذا العام لتسريع وتنظيم صرف مستحقات المزارعين.

كما أضاف أن "محافظة دهوك تنتظر تحديد الكميات التي ستوافق وزارة التجارة الاتحادية على استلامها من الإقليم"، متوقعاً أن يتجاوز انتاج القمح في دهوك وحدها أكثر من 400 ألف طن خلال الموسم الحالي.

وختم جميل بالقول إن القمح يبقى المحصول الشتوي الاستراتيجي الأهم لدخوله ضمن مفردات الحصة التموينية، مؤكداً أن "طبيعة دهوك المناخية باعتبارها منطقة مضمونة الأمطار ساهمت هذا العام في زيادة الإنتاج والمساحات المزروعة بنسبة تتراوح بين 200 و300%".