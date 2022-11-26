الأمطار تغمر المنازل وتغرق السيارات في دهوك

شفق نيوز/ أدت الأمطار في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، الى غمر عدد من المنازل وغرق سيارات.

ويقول المقدم بيوار عبدالعزيز المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار الغزيرة التي تهطل في دهوك غمرت منازل في أحياء قسارا وماسيك ومالطا وبروشكى ومحال تجارية فيها، اضافة الى غرق خمس سيارات".

واكد عبدالعزيز ان "فرق الدفاع المدني تواصل مهامها في اغاثة العائلات المتضررة ومساعدتها"، مشيراً الى ان "فرق الانقاذ دخلت في حالة تأهب قصوى".