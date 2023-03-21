الأمطار تعطل احتفالات نوروز في بلدة كوردستانية

شفق نيوز/ افاد قائممقام قضاء كلار التابع لوحدة كرميان شهاب حاجي أحمد، يوم الثلاثاء، بأن الأمطار تسببت بتأخر وتعطيل مراسم احتفالات اعياد نوروز في مناطق القضاء.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن مراسم نوروز في كلار تضمنت خططا امنية وخدمية واستنفار كبير لتأمين الأجواء أمام المحتفلين بشكل مثالي، مشيرا الى تنفيذ خطة مشتركة بين الجهات الامنية والخدمية في عموم مناطق كلار.

وبين احمد، ان مراسم نوروز انطلقت أمس بايقاد الشعلة والاحتفالات الرسمية المتعارفة في المناسبة مع توافد جماهيري تام في المتنزهات السياحية والعامة وفعاليات فنية وغنائية ومسرحية متنوعة وهي مراسم تجري سنويا في عيد نوروز إلا أن تساقط الأمطار ارجأ مراسيم أخرى لنوروز منعت المواطنين من التوجه الى المناطق السياحية ومناطق اقليم كوردستان لإحياء الاحتفالات النوروزية.

ويعتبر عيد نوروز، اليوم الأول من العام في التقويم الكوردي الشمسي، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني، أو اليوم الحادي والعشرين من آذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار، ويحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.

وتحيي ايضاً العديد من البلدان في الشرق الأوسط، عيد نوروز، مثل إيران وأفغانستان وباكستان، وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان.