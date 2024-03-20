الأمطار ترفع مياه سد دهوك 4 أمتار خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلن مدير سد دهوك فرهاد محمد، يوم الأربعاء، عن ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه ببحيرة السد نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار في المحافظة.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن نسبة المياه بالبحيرة قد ارتفعت بنحو 4 أمتار خلال 24 ساعة الماضية، وبكمية تجاوزت 8 ملايين و800 ألف متر مكعب من المياه.

وأكد مدير سد دهوك على عدم وجود أي مخاوف بشأن سلامة السد، مشيرا الى أن الفرق الفنية للمديرية تقوم بمراقبة السد على مدار الساعة.

يذكر أن سد دهوك تم إنشاؤه في بداية الثمانينيات من القرن الماضي ويتمتع بطاقة استيعاب تزيد عن 52 مليون متر مكعب حيث يحتوي الآن على حوالي 42 مليون متر مكعب من المياه داخل البحيرة.