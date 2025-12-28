الأمطار ترفع خزين سد "گۆمەسپان" في أربيل لأكثر من 10 ملايين متر مكعب

شفق نيوز- أربيل

أعلنت إدارة مشروع سد "گۆمەسپان" في محافظة أربيل، يوم الأحد، ارتفاع منسوب المياه المخزنة في السد إلى أكثر من 10 ملايين متر مكعب، إثر موجات الأمطار الأخيرة التي شهدها إقليم كوردستان.

وقال مشرف مشروع السد، زمناكو سامي، لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الأمطار الحالية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، سجّلت هطول أكثر من 96 ملم في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في السد بمقدار 50 سم".

وأضاف سامي أن "إجمالي كمية المياه المحتجزة في السد وصلت حتى الآن إلى أكثر من 10 ملايين متر مكعب، نتيجة الموجات المطرية الثلاث التي هطلت خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي".

ويُعد سد "گۆمەسپان"، الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز مدينة أربيل، ثالث أكبر سد على مستوى إقليم كوردستان. وتبلغ طاقته الاستيعابية الكاملة أكثر من 100 مليون متر مكعب من المياه.

وإلى جانب أهميته في قطاعات الري والزراعة والثروة السمكية والسياحة، يلعب السد دوراً استراتيجياً في حماية مدينة أربيل من مخاطر الفيضانات والسيول خلال مواسم الأمطار الغزيرة.

وفي محافظة السليمانية، سجلت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في حكومة إقليم كوردستان، كميات متفاوتة من الأمطار في المحافظة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ضمن الحالة الجوية التي أثرت على مناطق واسعة من الإقليم.

وذكرت المديرية في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مركز مدينة السليمانية سجل 70.8 ملم من الأمطار، فيما بلغت كمية الهطول في جمجمال 52 ملم، ودوكان 32.1 ملم، وبازيان 49.8 ملم، وڕانية 63 ملم، وقلادزه 16.8 ملم، إلى جانب ماوت 100 ملم، وجوارقورنه 1.2 ملم.

ووفقاً للبيان ذاته، شملت كميات الأمطار المسجلة ايضاً مناطق دربەندخان 8.2 ملم، وهاوشو 48.6 ملم، وپێنجوێن 113.5 ملم، وسنكاو 66.6 ملم، وجوارته 109.5 ملم، في حين سجلت باغلر 132 ملم كأعلى كمية هطول ضمن مناطق محافظة السليمانية.

وأشار البيان إلى أن مناطق أخرى من المحافظة سجلت كميات أقل من الأمطار، حيث بلغت في سيد صادق 3.8 ملم، مؤكداً أن التباين في كميات الهطول يعود إلى طبيعة الحالة الجوية وتوزع السحب الممطرة بين مناطق المحافظة.

وأكدت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي استمرارها في متابعة تطورات الحالة الجوية، داعية المواطنين والجهات ذات العلاقة في محافظة السليمانية إلى توخي الحيطة والحذر، لا سيما في المناطق التي شهدت معدلات هطول مرتفعة.