الأمطار ترفع خزين المياه في سد دهوك (صور)

شفق نيوز / أعلنت إدارة سد دهوك في إقليم كوردستان، يوم الأحد، ارتفاع نسبة المياه في بحيرة السد بعد هطول أمطار غزيرة في المحافظة.

وقال مدير السد، فرهاد محمد، لوكالة شفق نيوز إن "كمية الأمطار التي تساقطت في دهوك، وصلت لـ283 ملم، مما أدى إلى ارتفاع خزين المياه في بحيرة السد إلى 83 سم".

وعن كمية المياه في بحيرة سد دهوك، أوضح محمد، أن "كمية المياه الموجودة الآن في بحيرة السد في هذا العام، هي 19 مليوناً و700 ألف متر مكعب، لكن لغاية الآن لم تصل الكمية التي سجلت العام الماضي حيث بلغت 20 مليوناً و700 ألف متر مكعب".

واستبعد مدير سد دهوك، أن "يصل مخزون مياه سد دهوك هذا العام، إلى المستوى المطلوب"، مشيراً إلى أن "نسبة مخزون مياه بحيرة السد كحد أقصى هو 52 مليون متر مكعب".