الأمطار تجتاح معظم مناطق اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم السبت، توقعات الطقس في محافظات الاقليم خلال 48 ساعة مقبلة.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "درجات الحرارة سترتفع من 1-2 درجة، ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة في عموم مناطق الإقليم مع بدء هطول الأمطار بعد الظهر في السليمانية و كرميان وبعض المناطق الجبلية ضمن محافظة أربيل، فضلا عن محافظة كركوك".

ومن المتوقع ايضاً، بحسب البيان، أن تزداد نسبة الأمطار في السليمانية عند المساء، اضافة الى تساقط ثلوج قليلة على المناطق الجبلية التابعة لها".

واضاف البيان ان درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة ستكون في اربيل 14 درجة مئوية، السليمانية 11، دهوك 14، حلبجة 12، سوران 10، كرميان 17، زاخو 14".