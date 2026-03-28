الأمطار تتسبب بانهيار جزئي في "سد صغير" بأربيل والمهندس المشرف يوضح الأسباب

شفق نيوز- أربيل

أدت موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة الماضية، إلى وقوع انهيار جزئي في "پوند" (سد صغير) الواقع جنوب شرق قضاء دارتو ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، وذلك بعد وصوله إلى حالة الفيضان.

ويتمتع پوند دارتو بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف متر مكعب من المياه، إلا أن عدم اكتمال بعض الفقرات الإنشائية فيه مع بدء تخزين المياه أدى إلى تعرض أجزاء منه للانهيار.

وقال المهندس المشرف على المشروع، ديار آراز إبراهيم، وفي لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الإنجاز في الپوند بلغت 78%، ولا تزال هناك 22% من الأعمال قيد التنفيذ، ولكن بسبب موجة الأمطار الأخيرة بدأنا بعملية تخزين المياه، وبعد أن فاض الپوند عن سعته، انهار جزء منه".

وأضاف: "قمنا حالياً بفتح مسار (مجرى) إضافي بجانب الپوند لتصريف المياه الزائدة التي تتدفق إلى الحوض، وذلك لضمان عدم تشكيل أي خطورة إضافية".

وطمأن المهندس المشرف المواطنين بأن "الجسم الرئيسي للپوند لم يتضرر وما يزال صامداً ويقوم بعملية خزن المياه دون مشاكل"، مؤكداً أنه "بعد انتهاء موجة الأمطار الحالية وتوقف تدفق السيول نحو الحوض، سيتم استكمال الـ 22% المتبقية من المشروع، ليكون الپوند جاهزاً بكامل طاقته لاستيعاب كميات أكبر من المياه".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت قائممقامية قضاء كفري، إغلاق عدد من الطرق الحيوية والجسور نتيجة الأضرار التي خلفتها موجة الأمطار الغزيرة، داعيةً السائقين إلى الالتزام بالتعليمات وعدم استخدام الطرق المغلقة حفاظاً على سلامتهم.