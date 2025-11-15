الأمطار تتسبب بانقطاع عدد من المغذيات الكهربائية في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مدير سيطرة كهرباء السليمانية، غالب محمد، يوم السبت، أن هطول الأمطار تسبّب بحدوث شورتات كهربائية على شبكات التوزيع داخل وخارج المدينة، ما أدى إلى خروج عدد من المغذيات عن الخدمة.

وقال محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تساقط الأمطار خلال الساعات الماضية تسبب بحدوث تماس كهربائي في بعض خطوط التوزيع، الأمر الذي أدى إلى تعطل عدد من المغذيات وبالتالي انقطاع التيار عن بعض الأحياء والمناطق".

وأضاف أن "عدداً من القرى والمناطق حالياً بلا كهرباء نتيجة الأعطال الطارئة"، مشيراً إلى أن "فرق الصيانة التابعة لمديرية التوزيع تعمل ميدانياً منذ صباح اليوم لمعالجة المشكلات وإعادة الخدمة بأسرع وقت".

ولفت محمد إلى أن "هذه الحالات تتكرر سنوياً مع أولى موجات الأمطار بسبب مشكلات تقنية طارئة تظهر في الشبكات، إلا أن فرق الصيانة تعالجها بشكل سريع".

وتسببت موجة الأمطار، يوم السبت، بغرق عدد من الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، ما أدى إلى تسرب المياه إلى عدد من المنازل.

وكشف المتنبئ الجوي صادق العطية، في وقت سابق من اليوم، عن استمرار الأمطار الخريفية في مختلف مناطق البلاد، مشيراً إلى أن هذه الحالة الجوية ناتجة عن اندماج منخفض جوي قادم من أوروبا مع منخفض حراري سطحي من البحر الأحمر، ما تسبب بحالة من عدم الاستقرار الجوي.