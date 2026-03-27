بسبب الأمطار.. انهيار جسر وإغلاق آخر وقطع طرق حيوية في السليمانية وتوابعها

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت قائممقامية قضاء كفري، يوم الجمعة، إغلاق عدد من الطرق الحيوية والجسور نتيجة الأضرار التي خلفتها موجة الأمطار الغزيرة، داعيةً السائقين إلى الالتزام بالتعليمات وعدم استخدام الطرق المغلقة حفاظاً على سلامتهم.

وذكرت القائممقامية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الأمطار الغزيرة تسببت بأضرار في جسر إبراهيم خان، ما استدعى إغلاقه أمام حركة المركبات، مشيرة إلى أن فرق بلدية كفري ومديرية صيانة وحماية طرق گرميان باشرت بأعمال الصيانة لإعادة تأهيل الجسر في أسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان أن "الطريق الرابط بين كفري وكلار تم إغلاقه أيضاً أمام المركبات الصغيرة، بسبب تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية وتجمعها على الطرق، مما يشكل خطراً على حركة السير".

وشددت القائممقامية على ضرورة "التزام السائقين بالإرشادات وعدم سلوك هذه الطرق إلى حين استقرار الأحوال الجوية وزوال المخاطر، حفاظاً على الأرواح والممتلكات".

في حين أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، اليوم، بانهيار طريق قرية زازلة في منطقة شاربازير بمحافظة السليمانية، نتيجة غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأفاد مراسلنا كذلك، بانهيار جسر قديم على الطريق الرابط بين منطقتي بيباز ودربندخان، نتيجة سيول جارفة شهدتها المنطقة.

وقال مراسل الوكالة إن سيولاً كبيرة اندفعت في مجرى نهر قلاتبازان، ما أدى إلى انهيار الجسر بشكل كامل، متسبباً بقطع الطريق أمام حركة المركبات بين الجانبين.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد سجلت محافظة السليمانية معدلات أمطار مرتفعة، حيث بلغت في مركز السليمانية نحو 48.5 ملم، فيما سجلت جمجمال 70.3 ملم، ورانية 34.5 ملم، ودربندخان 38.4 ملم، إلى جانب تسجيل 67.0 ملم في بنجوين و61.0 ملم في جوارتا، وهي من بين أعلى المعدلات المسجلة في المحافظة.

وتزامنت هذه الكميات الكبيرة من الأمطار مع تشكل سيول وارتفاع مناسيب المياه في عدد من المناطق الجبلية، ولا سيما في شاربازير، ما أدى إلى تضرر البنى التحتية وانهيار طريق قرية زازلة بشكل جزئي، الأمر الذي أعاق حركة التنقل في المنطقة.

ويحذر مختصون من استمرار تأثيرات الأمطار الغزيرة على الطرق الريفية والجبلية، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأضرار، فيما يُنصح المواطنين بتوخي الحذر وتجنب الطرق المتضررة إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

وشهدت الأجواء العراقية في الأيام الماضية، موجة أمطار غزيرة في عموم البلاد، وتركزت بشكل كبير في المناطق الشمالية، الأمر الذي تسبب بعدة فيضانات وسيول في المحافظات الشمالية والغربية.