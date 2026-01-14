الأمطار الغزيرة ترفع مستوى مياه سد دهوك إلى أكثر من 60%

شفق نيوز- دهوك

أعلن مدير سد دهوك فرهاد محمد، يوم الأربعاء، أن الأمطار الغزيرة رفعت مستوى المياه في السد، إلى أكثر من 60 بالمئة حتى الوقت الراهن.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة دهوك شهدت هذا العام ارتفاعا كبيرا في كميات الأمطار مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت كمية الهطول حتى الآن قرابة 240 ملم، في حين لم تتجاوز في العام الماضي خلال نفس الفترة 35 ملما"، مبينا أن "هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه بحيرة السد بنحو 30 سنتيمترا حتى الوقت الحالي".

وأضاف أن "سد دهوك يعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار، وأن الجفاف الذي شهده العام الماضي جعل التربة تمتص كميات كبيرة من المياه في بداية الموسم، لكن مع استمرار هطول الأمطار، وخاصة في هذا الشهر، بدأ منسوب الخزين بالارتفاع بشكل واضح".

وأوضح محمد، أن "نسبة امتلاء السد تجاوزت حاليا 60 بالمئة، ومن المتوقع تسجيل زيادات كبيرة خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس، اللذين يمثلان ذروة موسم الأمطار".

كما أشار مدير سد دهوك، إلى أن "الإدارة ناقشت عددًا من القضايا الفنية، واستعانت بشركة استشارية تركية متخصصة هي شركة (تيميلسو)، التي أعدت تقريرًا مفصلًا عن حالة السد"، مبينا أن "المشكلات الموجودة تعد ظواهر طبيعية ناتجة عن تقادم السد أو طبيعة الأرض، ويتم العمل حاليًا بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتخصيص ميزانية لمعالجة هذه القضايا بحلول جذرية ودائمة".

وكانت دائرة الأنواء الجوية في مدينة دهوك بإقليم كوردستان، أعلنت مطلع الشهر الماضي، ارتفاع كميات الأمطار المتساقطة على عموم المحافظة حتى الوقت الحالي مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ معدل الأمطار في مركز المدينة نحو 98 ملم في حين لم يتجاوز المعدل في الفترة نفسها من العام الماضي 24 ملم.