الأمطار الغزيرة تتسبب بقطع المياه عن أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الماء والمجاري في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأربعاء عن إيقاف تدفق مياه الافراز (الإسالة) إلى المناطق والأحياء السكنية بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت في منطقة "حاج عمران الحدودية".

وقالت المديرية في بيان "نسترعي انتباه المواطنين أنه بسبب الأمطار الغزيرة في (حاج عمران) والمناطق المحيطة بحدودها التي تقع على (الزاب الكبير) فإن المياه ستصبح عكرة مما سيؤدي إلى توقف تدفق مياه الإفراز"، داعية السكان إلى ترشيد الإستهلاك لحين معالجة هذا الأمر.

يشار إلى أن أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهر الجارية، وبنسبة 65% تعتمد على المياه الجوفية.