الإمارات ومؤسسة البارزاني الخيرية يطلقان "حملة الأضاحي": سيخدم 50 ألف أسرة فقيرة
Category: كوردســتانيات
Date: 2022-07-05T10:24:03+0000
شفق نيوز / أعلن الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الثلاثاء، توزيع كسوة العيد على 22 ألف طفل وطفلة في مخيمات النزوح بإقليم كوردستان، مشيرة الى إطلاق حملة سنوية مشتركة لذبح الاضاحي بالتعاون بين المؤسستين.
وقال القنصل العام لدولة الامارات احمد إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده مع مدير مؤسسة البارزاني الخيرية موسى أحمد وحضرته وكالة شفق نيوز إن "دولة الامارات العربية المتحدة قامت ومن خلال الهلال الأحمر الاماراتي بتقديم كسوة العيد والتي استهدفت 22 ألف طفل وطفلة في جميع مخيمات الإقليم للنازحين واللاجئين بالتعاون مع مؤسسة البارزاني الخيرية".
وأضاف إبراهيم "نعلن اليوم عن إطلاق حملة الاضاحي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان رئيس الهلال الأحمر الاماراتي وهي عادة سنوية بالتعاون مع مؤسسة البارزاني الخيرية"، مردفا أننا "سعيدون بهذه المبادرات المستمرة منذ سنوات وهي تعكس حرص الامارات على مد يد العون لكافة الاخوة النازحين واللاجئين في العراق وبالأخص في إقليم كوردستان وفي جميع دول العالم".
وتابع القنصل العام أن "دولة الامارات مستمرة بتقديم هذا الدعم وسنطلق مبادرات إنمائية مستقبلاً مع هيئة البارزاني الخيرية وتأسيس اعمال استراتيجية مشتركة بين الهلال الأحمر الاماراتي وهيئة البارزاني الخيرية".
وبيّن القنصل العام الاماراتي أن "رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الخدمات الإنمائية في المجالات الصحية وفي المجالات التي تخدم هذه الفئة الأكثر حاجة المتواجدة في الإقليم"، معرباً عن "تقديم الشكر من الهلال الأحمر الاماراتي الى رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني وفريق العمل في المؤسسة".
من جهته قال رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى احمد "نتوقع توزيع اللحوم على الفقراء في محافظات إقليم كوردستان وكذلك في كركوك"، مبيناً أن "نحو 50 ألف أسرة سيستفيدون من هذا المشروع الخيري وسيتم التوزيع خلال أيام عيد الأضحى بالتعاون مع الجانب الاماراتي".