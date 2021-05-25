الإمارات توفر لقاحات كورونا للنازحين واللاجئين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، حرص بلادها على مواصلة تقديم المساعدات للاجئين والنازحين في إقليم كوردستان وخاصة توفير لقاحات كورونا للمخيمات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأمين العام لهیئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد الفلاحي والوفد المرافق له، وفق بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأن الوفد أكد حرصه على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات في جميع المجالات، وأشار إلى أن الإمارات ستواصل مساعدة اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان، ولا سيما في مسألة توفير لقاحات كورونا للمخيمات.

كما أعرب الوفد الإماراتي عن سعادته بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية، حيث يقومان في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الخيرية المشتركة.

وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره وامتنانه للإمارات على ما تقدمه من مساعدات، وخاصة الهلال الأحمر الإماراتي، وأكد رغبة حكومة إقليم كوردستان في مواصلة تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق البيان.