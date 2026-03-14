جرح عنصريّ أمن بهجوم ثانٍ على قنصلية الإمارات في أربيل خلال أسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم السبت، أن قنصليتها العامة في اقليم كوردستان العراق تعرضت الى استهداف للمرة الثانية خلال أسبوع، مشيرة إلى أن الهجوم الأخير تم بواسطة طائرة مسيرة أدى إلى إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضراراً في مبنى القنصلية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين"، لهذا الهجوم الذي وصفته بـ"الغادر" وذلك في ظل وتيرة متصاعدة من التوترات الأمنية في العراق والمنطقة.

وشدد البيان، أن "استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين".

ودعت الخارجية الإماراتية، أربيل وبغداد إلى "التحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين".

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من قبل السلطات الأمنية في الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم بشأن هذا الإعلان، كان جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان قد أشار في وقت سابق (الثلاثاء الماضي) إلى إسقاط مسيّرات في سماء أربيل سقط حطام إحداها قرب مبنى القنصلية، دون تأكيد وقوع "هجوم مباشر" أو إصابات بشرية حينها.