الإمارات تصف هجمات إيران على كوردستان بـ"الغادرة" وتعزي ضحايا البيشمركة

شفق نيوز- أبو ظبي

أعربت دولة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية الإيرانية "الإرهابية الغادرة" التي استهدفت مقرّين عسكريّين في إقليم كوردستان، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من قوات البيشمركة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "هذه الاعتداءات تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وحكومة كوردستان، ودعمها لكل ما من شأنه صون أمنها وسلامة مواطنيها والحفاظ على استقرارها".

وأعربت وزارة الخارجية عن "صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الشهداء، وإلى الحكومة العراقية وشعبها الشقيق، وإلى حكومة كردستان في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

وكانت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان، أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل ستة من عناصرها وإصابة 30 آخرين جراء قصف بستة صواريخ باليستية إيرانية استهدف مقر الفرقة السابعة مشاة التابعة للمنطقة الأولى، بالإضافة إلى وحدات من الفرقة الخامسة مشاة ضمن حدود إدارة منطقة "سوران" المستقلة شمالي محافظة أربيل.

وأعلن الجيش الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، استهداف مطار أربيل الدولي في إقليم كوردستان بصواريخ أرض–أرض.

من جهته، أعلن فصيل "أولياء الدم" المنضوي ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة العراقية"، أمس الثلاثاء، تنفيذ 136 عملية خلال 22 يوماً، تركزت الحصة الأكبر منها في إقليم كوردستان، إلى جانب هجمات في سوريا والأردن ودول خليجية.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت أمس الثلاثاء، عن ضرب 23 هدفاً داخل الأراضي العراقية وخارجها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.