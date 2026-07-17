الإمارات تدين "الهجوم الإيراني" على إقليم كوردستان

طائرة مسيّرة انتحارية سقطت في إقليم كوردستان دون انفجارها (أرشيف)

شفق نيوز- أبو ظبي

أدانت الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة، الهجوم الإيراني على إقليم كوردستان.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن "الهجوم العدواني يُمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق وكوردستان العراق، وتهديدا لأمنها واستقرارها".

وأعربت عن "تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق وحكومة كوردستان العراق، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نددت رئاسة إقليم كوردستان، "بشدة" بالهجمات الصاروخية والمسيرة التي استهدفت محافظتي السليمانية وأربيل، بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان، صباح اليوم الجمعة، تعرض ثلاث مناطق في محافظة السليمانية لهجوم بسبعة صواريخ، مؤكدة أن فرقها المختصة تواصل تحقيقاتها الميدانية لتحديد حجم الخسائر البشرية والمادية.