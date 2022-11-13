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الإمارات تتطلع لزيادة حجم إستيراد الرُمان من حلبجة إلى أكثر من 2000 طن

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-13T09:58:42+0000
الإمارات تتطلع لزيادة حجم إستيراد الرُمان من حلبجة إلى أكثر من 2000 طن

شفق نيوز/ أعلن القنصل العام للإمارات العربية المتحدة في أربيل، أحمد إبراهيم الظاهري، يوم الأحد، أن بلاده تتطلع لزيادة حجم إستيراد فاكهة الرمان من محافظة حلبجة في إقليم كوردستان إلى أكثر من 2000 طن.

جاء ذلك في كلمة له على هامش وضع الحجر الاساسي لمشروعين زراعيين استراتيجيين في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان.

وقال الظاهري في كلمته، إنه "لدينا تعاون وثيق مع حكومة إقليم كوردستان لإستيراد فاكهة الرمان من حلبجة الحبيبة".

وأضاف أنه "سننقل 2000 طن في البداية من حلبجة إلى الإمارات"، مؤكدا أنه "سنزيد من كمية الاستيراد في المستقبل".

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