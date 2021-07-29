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الإمارات تبدي رغبتها بالاستثمار في قطاع الكهرباء بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-29T11:58:46+0000
الإمارات تبدي رغبتها بالاستثمار في قطاع الكهرباء بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن القنصل الإماراتي لدى أربيل أحمد إبراهيم الظاهري يوم الخميس أن شركات من بلاده ترغب في الإستثمار في قطاع الكهرباء في اقليم كوردستان، وإنتاجه من خلال الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر وزارة الكهرباء ولقائه الوزير كمال محمد صالح، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

ونقل البيان عن صالح قوله إن وزارة الكهرباء تنتج 75 ميغاواط من خلال الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في المحافظات الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك.

من جانبه ثمنّ القنصل الاماراتي الجهود الرامية إلى إعادة بناء البنى التحتية للكهرباء في الإقليم، قائلا: هناك فرق شاسع في مستوى إمدادات الطاقة ما بين إقليم كوردستان، وأجزاء أُخرى من العراق.

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