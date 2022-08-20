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الأكبر من نوعه في العراق.. أربيل تنجز مشروع "دبلجة" الكتب الصوتية للمكفوفين (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-20T16:16:47+0000
الأكبر من نوعه في العراق.. أربيل تنجز مشروع "دبلجة" الكتب الصوتية للمكفوفين (صور)

شفق نيوز/ أعلنت جمعية المكفوفين في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن إنجاز أكبر مشروع لـ"دبلجة" الكتب الصوتية لمساعدة المكفوفين على المعرفة والاطلاع.

وقال رئيس الجمعية سردار كريم لوكالة شفق نيوز، على هامش مراسم الإعلان عن إنجاز المشروع، إن "مشروع دبلجة الكتب الصوتية سيسهم في مساعدة المكفوفين على التثقيف الذاتي بشكل أفضل وذلك خدمة لهذه الشريحة التي تعاني الكثير من المشاكل في الإقليم".

فيما أوضح رئيس المشروع الذي سُمي "روشنايي"، هونر عبد الله، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذا المشروع تضمن تسجيل 130 كتاباً وذلك لإثراء المكتبة الصوتية ومساعدة المكفوفين".

واضاف "ركزنا على الكتب التي تختص بالشأن التربوي بسبب افتقار المكتبة الصوتية الكوردية إلى هذا المجال".

ويُعد المشروع الأكبر على مستوى العراق ويقدم للمكفوفين كتباً مترجمة باللغة الكوردية لخدمة هذه الشريحة.

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