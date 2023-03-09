الأقوى منذ 3 مواسم.. كرميان تعلن نسب الأمطار المتساقطة والسليمانية تسجل ارتفاعاً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الموارد المائية في وحدة كرميان الكوردستانية، يوم الخميس، أن الأمطار المتساقطة منذ أمس وحتى الآن تعد الاقوى منذ 3 مواسم، فيما نفت انهيار اي سد رسمي تابع لها.

وقال مدير الدائرة مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز، إن "مناطق كرميان شهدت اقوى موجة امطار منذ 3 مواسم ساهمت برفع المخزون المائي بالسدود وامتلاء الانهر والجداول وامتلاء سد ديوانه في قضاء دربنديخان والبالغة سعته 5 ملايين متر مكعب".

واضاف، ان "امطاراً غزيرة ستتساقط خلال الساعات القادمة بحسب الانواء الجوية ما يعزز الايرادات المائية ويؤمن المياه للخطة الشتوية وخطط الخزن للموسم الصيفي".

كما أكد شمس الله ان "سيولاً بدأت تتدفق من مناطق إقليم كوردستان نحو الوديان والمنحدرات في وحدة كرميان"، نافياً "انباء انهيار سد ترابي تابع للموارد المائية".

وأوضح ان "السد الترابي أنشأه أحد المزارعين لخزن المياه للمواشي وانهار بفعل الأمطار رغم التحذيرات بعدم جدواه".

وعانت وحدة كرميان من جفاف غير مسبوق طيلة الاعوام الماضية بسبب انحسار الأمطار وانعدام الايرادات المائية للجداول والقنوات الاروائية القادمة من دول الجوار.

وتعتمد كرميان على آبار المياه كمصادر اساسية فيما تشير إحصائيات الحكومة الى وجود أكثر من 24 ألف بئر لمياه الشرب، والزراعة والتصنيع في اقليم كوردستان، يوجد منها ألف و 796 بئراً في كرميان، 507 منها لمياه الشرب وأكثر من ألف بئر يستخدم للزراعة.

وفي السليمانية، أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، كمية الامطار التي هطلت على السليمانية خلال الـ(24) ساعة الماضية والتي بلغت (104) ملم ، أي بزيادة قدرها 100 ملم عن العام الماضي.

وقال أسو كمال، مدير الأرصاد الجوية والزلازل في السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "104 ملم من الأمطار هطلت في وسط السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف، "حتى الآن بلغت كمية الأمطار في السليمانية (450) ملم ، فيما كانت كميات الأمطار في العام الماضي (340) ملم العام الماضي".

وأشار إلى أنه "تم تسجيل أعلى نسبة هطول للأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية في مدينة قرداغ بحوالي 200 ملم ، وبلغ إجمالي هطول الأمطار هذا العام 710 ملم".