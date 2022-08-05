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الإقليم يستورد قرابة 3 آلاف سيارة أسبوعياً والسليمانية تجري تعديلا على لوحات التسجيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-05T10:09:13+0000
الإقليم يستورد قرابة 3 آلاف سيارة أسبوعياً والسليمانية تجري تعديلا على لوحات التسجيل

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، يوم الجمعة، إن الأسواق في الإقليم تستورد 2642 سيارة اسبوعيا.

وأشارت الدائرة في احصائية جديدة نشرتها اليوم واطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان حكومة الإقليم تجبي نحو مليار دينار يومياً من رسوم تسجيل السيارات.

في غضون ذلك اعلنت مديرية مرور السليمانية، توفير لوحات من خمسة أرقام للمواطنين الراغبين في الشراء، و بمبلغ رسم مليوني دينار عراقي.

وبشأن آلية توزيع الأرقام ، قالت مرور السليمانية في بيان، إن لوحات السيارات المكونة من خمسة أرقام ستكون متوفرة بنفس الآلية التي تم اتباعة في توفير لوحات الارقام الاربعة، وسيتم تقديم الطلبات عبر موقع مرور السليمانية الإلكتروني.

وأضاف أن مرور السليمانية قد حسّن نظام الحصول على اللوحات لراحة أكبر للمواطنين، وبعد ملء استمارة الطلب سيتم تسجيل جميع المعلومات التي يملأها المواطن في صفحة، ثم زيارة الموقع دون الحاجة إلى التقدم بطلب الحصول مباشرة.

واشار البيان الى أنه سيتم ملء استمارات طلب اللوحات المكونة من خمسة أرقام يوم السبت الساعة 8 مساءً.

بعد ملء الاستمارة ، سيقوم مقدم الطلب بزيارة مديرية مرور السليمانية في اليوم التالي لإتمام المعاملة، وفقا لبيان مرور السليمانية.

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